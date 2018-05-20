Світоліна обіграла першу «ракетку» світу і виграла турнір у Римі

У фіналі турніру WTA серії Premier 5 в італійському Римі четверта «ракетка» світу, українка Еліна Світоліна здолала найкращу тенісистку світу Сімону Халеп. У понад годинному поєдинку вона обіграла представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4.

Це вже друга перемога Світоліної на турнірі у Римі, торік вона також обіграла Халеп.

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Раніше цього року Світоліна перемогла у двох тенісних турнірах серії WTA Premier, у січні в австралійському Брісбені, а в лютому в Дубаї.

Нинішня перемога на турнірі в Італії принесла українці 507 тисяч євро і 900 призових очок в рейтингу WTA.