Засновник Facebook Цукерберґ завтра зустрінеться з головою Європарламенту

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберґ завтра зустрінеться з головою Європарламенту Антоніо Таяні і законодавцями ЄС.

«Я вважаю дуже добре, що засновник Facebook прийняв наше запрошення особисто зустрітися з представниками 500 мільйонів європейців. Я також ціную, що він прийняв моє прохання про те, щоб зустріч була відкритою для всіх громадян», – сказав Таяні, якого цитує прес-служба Європарламенту.

Також повідомляється, що відбуватиметься пряма трансляція зустрічі.

Напередодні юристи компанії Facebook і офіційні особи Євросоюзу провели переговори про можливий виступ засновника компанії Марка Цукерберґа перед законодавцями ЄС для обговорення впливу соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також впливу Facebook на вибори по обидві сторони Атлантики і поширення фейкових новин.

Голова Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Клод Морес попередив, що відповіді Цукерберга повинні бути більш докладними, ніж в його свідченнях перед комітетами Сенату і Палати представників в квітні.

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Цукерберґа, ймовірно, також будуть розпитувати про те, чому екстремісти досі використовують Facebook для зв’язку один з одним і вербування.

В останні тижні увага до Facebook була, в основному, пов’язана із загальними проблемами, такими як використання призначених для користувача даних, але аналітики попереджають, що сайт є інструментом для формування і підтримки небезпечних соціальних зв’язків і не робить достатніх зусиль щодо протидії цьому.

