Facebook і ЄС ведуть переговори про можливий виступ Цукерберґа в Європарламенті

Юристи компанії Facebook і офіційні особи Євросоюзу в неділю вели переговори про можливий виступ засновника компанії Марка Цукерберґа перед законодавцями ЄС для обговорення впливу соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також впливу Facebook на вибори по обидві сторони Атлантики і поширення фейкових новин.



Раніше передбачалося, що зустріч пройде за зачиненими дверима, але на переговорах обговорюється можливість прямої трансляції зустрічі в Інтернеті після відповідного рішення голови Європарламенту Антоніо Таяні.



Лідери всіх восьми політичних блоків Європарламенту наполягають на зміні формату зустрічі.



Законодавці кажуть, що репутація Цукерберґа сильно постраждає, якщо він відмовиться від зустрічі тільки через те, що вони хочуть провести її в форматі, аналогічному Facebook Live.



Голова Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Клод Морес попередив, що відповіді Цукерберга повинні бути більш докладними, ніж в його свідченнях перед комітетами Сенату і Палати представників в квітні.

У Facebook не відповіли на питання кореспондента «Голосу Америки», чи залишаються в силі плани Цукерберґа зустрітися з депутатами Європарламенту.



«Уряди країн ЄС повністю усвідомлюють, що будь-які вибори тепер заплямовані. Ми хочемо дістатися до суті справи», – сказав Морес.



Цукерберґа, ймовірно, також будуть розпитувати про те, чому екстремісти досі використовують Facebook для зв'язку один з одним і вербування.



В останні тижні увага до Facebook була, в основному, пов'язана із загальними проблемами, такими як використання призначених для користувача даних, але аналітики попереджають, що сайт є інструментом для формування і підтримки небезпечних соціальних зв'язків і не робить достатніх зусиль щодо протидії цьому.