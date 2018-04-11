Цукерберг вдруге за два дні свідчить у Конгресі США (трансляція)

Засновник Facebook Марк Цукерберг вдруге за два дні свідчить у Конгресі США.

10 квітня голова соціальної мережі виступав на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та у справах судочинства. Сьогодні він свідчить перед комітетом з питань енергетики й торгівлі Палати представників.

Під час слухань у Сенаті Цукерберг, зокрема, заявив, що Facebook втягнений у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами та громадською думкою.

Цукерберг також взяв на себе відповідальність за неспроможність запобігти діяльності компанії Cambridge Analytica, яка збирала персональну інформацію про 87 мільйонів користувачів Facebook для впливу на виборчу кампанію у США.