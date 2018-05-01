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02 Травень 2018, Київ 00:51
Новини | Міжнародні

Facebook планує запровадити функцію «очистити історію»

Засновник Facebook Марк Цукерберг

Соціальна мережа Facebook планує запровадити функцію «очистити історію», яка має посилити контроль користувача за його даними, повідомив засновник компанії Марк Цукерберг на своїй сторінці.

«У вашому веб-браузері є простий спосіб очистити ваші cookies та історію переглядів. Ідея в тому, що багато сайтів потребує cookie для роботи, але ви повинні мати можливість видалити свою історію, коли захочете», – заявив Цукерберг.

Він зазначив, що подібний інструмент розробляється для Facebook.

«Це буде простий контроль, щоб очистити вашу історію в Facebook – на що ви натискали, які веб-сайти ви відвідували тощо», – розповів Цукерберг.

Засновник соціальної мережі зазначив, що роботу розпочнуть з інформації веб-сайтів і додатків, які використовують рекламні та аналітичні інструменти Facebook.

«Щойно ми запровадимо це оновлення, ви зможете побачити інформацію про програми та веб-сайти, з якими ви взаємодіяли, і очистити цю інформацію зі свого акаунта. Ви навіть зможете вимкнути збереження цієї інформації у вашому обліковому записі», – зазначив підприємець.

На початку квітня британську компанію Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.

У зв'язку зі скандалом Цукерберг свідчив на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та в справах судочинства, а також перед комітетом з питань енергетики й торгівлі Палати представників США.

Він, зокрема, заявив, що Facebook втягнений у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами й громадською думкою.

Цукерберг також взяв на себе відповідальність за неспроможність запобігти діяльності компанії Cambridge Analytica.

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