Соціальна мережа Facebook планує запровадити функцію «очистити історію», яка має посилити контроль користувача за його даними, повідомив засновник компанії Марк Цукерберг на своїй сторінці.

«У вашому веб-браузері є простий спосіб очистити ваші cookies та історію переглядів. Ідея в тому, що багато сайтів потребує cookie для роботи, але ви повинні мати можливість видалити свою історію, коли захочете», – заявив Цукерберг.

Він зазначив, що подібний інструмент розробляється для Facebook.

«Це буде простий контроль, щоб очистити вашу історію в Facebook – на що ви натискали, які веб-сайти ви відвідували тощо», – розповів Цукерберг.

Засновник соціальної мережі зазначив, що роботу розпочнуть з інформації веб-сайтів і додатків, які використовують рекламні та аналітичні інструменти Facebook.

«Щойно ми запровадимо це оновлення, ви зможете побачити інформацію про програми та веб-сайти, з якими ви взаємодіяли, і очистити цю інформацію зі свого акаунта. Ви навіть зможете вимкнути збереження цієї інформації у вашому обліковому записі», – зазначив підприємець.

На початку квітня британську компанію Cambridge Analytica, що займається аналізом даних, звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

4 квітня компанія Facebook заявила, що в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica виявилися дані 87 мільйонів людей, що в основному проживають у США.

6 квітня Цукерберг заявив, що мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі. Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів.

У зв'язку зі скандалом Цукерберг свідчив на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та в справах судочинства, а також перед комітетом з питань енергетики й торгівлі Палати представників США.

Він, зокрема, заявив, що Facebook втягнений у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами й громадською думкою.

Цукерберг також взяв на себе відповідальність за неспроможність запобігти діяльності компанії Cambridge Analytica.