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23 Травень 2018, Київ 02:27
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«Ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США» – Цукерберг у Європарламенті (відео)

«Ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США» – Цукерберг у Європарламенті (відео)
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Засновник і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг каже, що «ми були недостатньо підготовлені до скоординованих дій з дезінформацією» в ході президентської виборчої кампанії в 2016 році, але «з тих пір ми внесли значні інвестиції для захисту цілісності виборів, зробивши такі види атак на Facebook складнішими». Цукерберг виступив 22 травня перед групою лідерів ЄС в Брюсселі. Цукерберг дав свідчення минулого місяця перед Конгресом США, але ухилявся від поїздки до Європи. (Відео: EbS через AP)

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