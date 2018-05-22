Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Травень 2018, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

Цукерберґ у Європарламенті вибачився за помилки Facebook

Марк Цукерберґ

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберґ у Європарламенті вибачився перед європейцями у зв'язку з недоліками роботи соцмережі.

За його словами, в останні кілька років компанія зробила недостатньо для захисту спільних з європейцями цінностей.

«Ми недооцінили нашу відповідальність. Це була помилка, мені шкода за це», – заявив Цукерберґ.

У Європарламенті сьогодні обговорювали вплив соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також вплив Facebook на вибори і поширення фейкових новин.

У квітні Цукерберґ давав свідчення перед комітетами Сенату і Палати представників США.

Читайте також – Слухання в Сенаті США щодо Фейсбуку: Цукерберг каже про «гонку озброєнь» з Росією

В останні тижні увага до Facebook була, в основному, пов’язана із загальними проблемами, такими як використання призначених для користувача даних, але аналітики попереджають, що сайт є інструментом для формування й підтримки небезпечних соціальних зв’язків і не робить достатніх зусиль для протидії цьому.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG