Цукерберґ у Європарламенті вибачився за помилки Facebook

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберґ у Європарламенті вибачився перед європейцями у зв'язку з недоліками роботи соцмережі.

За його словами, в останні кілька років компанія зробила недостатньо для захисту спільних з європейцями цінностей.

«Ми недооцінили нашу відповідальність. Це була помилка, мені шкода за це», – заявив Цукерберґ.

У Європарламенті сьогодні обговорювали вплив соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також вплив Facebook на вибори і поширення фейкових новин.

У квітні Цукерберґ давав свідчення перед комітетами Сенату і Палати представників США.

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В останні тижні увага до Facebook була, в основному, пов’язана із загальними проблемами, такими як використання призначених для користувача даних, але аналітики попереджають, що сайт є інструментом для формування й підтримки небезпечних соціальних зв’язків і не робить достатніх зусиль для протидії цьому.