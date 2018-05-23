У 2017 році до НАБУ зверталися понад 20 тисяч разів – Рада громадського контролю

У 2017 році до Національного антикорупційного бюро України зверталися понад 20 тисяч разів, повідомив голова Ради громадського контролю при НАБУ Роман Маселко.

«Ми проаналізували, як НАБУ працює зі зверненнями громадян, громадських організацій та інших осіб. Статистичні дані свідчать, що за такими зверненнями зареєстровано незначну кількість справ: 59 з 489 кримінальних проваджень. При цьому лише за друге півріччя 2017 року до НАБУ надійшло 11 586 звернень. За рік ця кількість перевищує 20 тисяч», – заявив Маселко.

Він також розповів, що у 2017 році до дисциплінарної комісії надійшли результати службових перевірок щодо 11 працівників бюро.

«За результатами розгляду було покарано п’ятьох працівників НАБУ, один з них був звільнений», – розповів Маселко.

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорії «А».