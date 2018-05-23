Папа Римський Франциск особисто привітав українських військових у Ватикані

Папа Римський Франциск особисто привітав делегацію українських військових, які взяли участь у загальній папській аудієнції на площі Cвятого Петра у Ватикані, повідомляє сайт посольства України у Ватикані.

«Вітаючи українських воїнів, Понтифік наголосив, що неустанно благає Господа, «щоб він загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу українську землю», – йдеться в повідомленні.

Після закінчення аудієнції, за інформацією посольства, українські військові також мали змогу особисто привітати Понтифіка.

Як повідомляє сайт Української греко-католицької церкви, цьогорічна делегація військових паломників з України була найчисленнішою за всі роки і нараховувала 200 людей.

Серед паломників були військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, жінки, які втратили чоловіків у зоні воєнного конфлікту на Донбасі, курсанти і оркестр Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.