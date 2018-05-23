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24 Травень 2018, Київ 00:09
Новини | Події

Секретаря комісії з увічнення воїнів і жертв репресій Шеремету пропустили в Польщу

Святослав Шеремета

Польські прикордонники 23 травня ввечері пропустили секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету до Польщі.

«Сьогодні я без проблем, з біометричним паспортом проїхав польський кордон. Мене пропустили на вимогу української сторони. Тому що 24 і 25 травня я і ще четверо працівників комунального підприємства «Доля» спостерігатиму за розкопками, які проводитиме Інститут національної пам’яті Польщі на сільському цвинтарі у Грушовичах, що неподалік Перемишля, досліджуючи, чи на місці зруйнованого пам’ятника є останки воїнів УПА», – розповів Радіо Свобода Святослав Шеремета.

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Інститут національної пам’яті Польщі днями повідомив посольство України і українське товариство в Польщі про намір дослідити місце, де був пам’ятник воїнам УПА, і запросив представників України до участі у праці як спостерігачів.

18 листопада 2017 року Польща анулювала Шереметі шенгенську візу на рік. Святослав Шеремета потрапив до так званого списку громадян України, яким заборонено в’їзд в Польщу через «антипольські погляди», блокування ним питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань.

Українські фахівці спостерігатимуть за розкопками протягом 24-25 травня. За інформацією української сторони, на цвинтарі поховані близько 12 упівців, які загинули у боях в околицях Перемишля у 1945–1946 роках. На початку 90-років стало відоме приблизне місце братньої могили воїнів.

У квітні 2017 року на кладовищі у Грушовичах польські націоналісти зруйнували пам’ятник воїнам УПА, який був зведений українцями у 1994 році. Тоді представники польської влади заявили, що пам’ятник встановлений нелегально, що немає доказів, що на цьому місці поховані українські військові.

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