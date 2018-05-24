Із садиби-музею на Черкащині вкрали погруддя Чорновола – син

На подвір’ї садиби-музею В’ячеслава Чорновола у селі Вільхівець на Черкащині невідомі зруйнували пам’ятник політику та вкрали його погруддя, повідомив у Facebookйого син Тарас Чорновіл.

За його словами, інцидент трапився у ніч на 24 травня.

«Купу разів писали ми в усі інстанції про необхідність зведення поруч невеликої споруди, де б можна було розмістити експозицію, проводити якісь заходи, розмістити працівників, сторожа, урешті-решт. Погруддя ж спиляли просто й безперешкодно, бо музей не охороняється. Взагалі! Для цього нічого не передбачено. Те, що не обчистили саму меморіальну частину, то тільки тому, що для злодіїв там узагалі нічого цікавого нема, мабуть же приходили раніше, приглядалися», – написав Тарас Чорновіл.

Поліція Черкащини інцидент наразі не коментувала.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, у 2000 році був удостоєний звання Герой України. У 1999 році трагічно загинув в автомобільній аварії. За офіційною версією, автомобіль В’ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року врізався в «КамАЗ» із причепом. В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Слідство упродовж років озвучує різні версії, але друзі і син загиблого Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство.

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера «Народного руху України» В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи екс-президента Віктора Януковича і Майдану.