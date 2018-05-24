В ООН закликали Трампа і Кім Чен Ина «продовжувати діалог»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш «глибоко стурбований» скасуванням зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Ґутерріш закликав обидві сторони «продовжувати свій діалог, щоб знайти шлях до мирної та неголослівної денуклеаризації Корейського півострова».

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

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Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху мало стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів. Його зруйнували 24 травня.