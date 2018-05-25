Парубій відправив подання щодо Колесникова і Вілкула на розгляд комітету Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відправив подання генпрокурора щодо депутатів Дмитра Колесникова і Олександра Вілкула на розгляд регламентного комітету.

«До Верховної Ради надійшли два подання від генерального прокурора на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колесникова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету», – написав він у twitter.

25 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула і Дмитра Колесникова. В «Опозиційному блоці» ці дії генпрокурора політично мотивованим переслідуванням депутатів.

Відповідно до процедури, подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів до Верховної Ради надсилає генеральний прокурор, його розглядає регламентний комітет, який оцінює, зокрема, обґрунтованість подання, потім подання розглядають у сесійній залі Верховної Ради.