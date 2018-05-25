Медійні організації закликають владу відмовитись від блокування сайтів без рішення суду

Низка медійних громадських організацій закликає українську владу відмовитись від практики блокування сайтів без рішення суду.

«Ми закликаємо українську владу відмовитися від практики невдалих рішень, що не відповідають демократичним практикам та міжнародним нормам. Надмірне блокування веб-сайтів без встановлення юридичного факту порушення закону та без дотримання належних юридичних процедур є неприпустимим для демократичної європейської країни, якою прагне бути Україна», – йдеться в заяві.

Громадські організації вважають, що спосіб, у який ці сайти пропонують блокувати, – на підставі підписаного указу президента, а не судового рішення, – погіршує ситуацію зі свободою Інтернету в Україні й призводить до чергового порушення прав користувачів.

Заяву підписали організації «Інститут масової інформації», «Інтерньюз-Україна», «Детектор медіа», «Інститут розвитку регіональної преси», «Альянс за громадянські права», «Європейська Медіа Платформа».

У заяві вказується, що йдеться про указ президента №126/2018 , яким введено в дію рішення РНБО від 2 травня, серед іншого, указ зобов’язує операторів та телекомунікаційні компанії обмежити доступ до понад 150 сайтів, зокрема, 1tv.com, ria.ru, ren.tv, sputniknews.com, inosmi.ru.

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Громадські організації закликають українську владу переглянути указ №126/2018 в частині, що призводить до блокування доступу до сайтів і «пріоритизувати судові механізми» в питаннях обмеження доступу до конкретних сайтів, якщо є порушення законів України.