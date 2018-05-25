Нацбанк скасував реєстрацію системи розрахунків «WebMoney.ua»

Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків «WebMoney.UA».

Як повідомляє прес-служба регулятора, це рішення схвалили у зв’язку з застосуванням санкцій до платіжної організації.

Крім того, у зв’язку з санкціями РНБО Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої «ВМ-Фактор», також скасували реєстрацію установи як учасника платіжних систем.

НБУ скасував реєстрацію ТОВ «Пеймастер» як оператора послуг платіжної інфраструктури.

За даними Нацбанку, за підсумками 2017 року частка «WebMoney.ua» на ринку внутрішньодержавних переказів, здійснених з використанням платіжних систем (крім СЕП та карткових платіжних систем), становила 0,2%, а за підсумками першого кварталу 2018 року – 0,08%.

18 травня набули чинності санкції, затверджені РНБО 2 травня. У відомстві вказали, що ці санкції запроваджуються проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн Європейського союзу