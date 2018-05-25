У Києві невідомі розфарбували графіті часів Майдану – поліція

У Києві на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці розшукують людину, яка це зробила, шукають камери відеонагляду, які могли б зафіксувати інцидент.

Вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення, додають в поліції.

Це вже не перший інцидент з цими графіті. У вересні 2017 року стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. Після цього побили вікна і розмалювали фасад будинку. Поліція відкрила провадження через знищення графіті, а також через побиті вікна.