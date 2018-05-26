Голова Держкіно Іллєнко каже, що суд закрив справу за позовом НАЗК

Голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявляє, що Печерський районний суд 25 травня Києва закрив адміністративну справу щодо нього.

За його словами, суд розглянув по суті справу за протоколами, складеними Національним агентством з питань запобігання корупції, справу закрили у зв‘язку із відсутністю складу правопорушення.

«Тепер чекаю на вибачення з боку представників НАЗК», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У січні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що в діях Іллєнка є ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Йдеться про премії двоюрідній сестрі Іллєнка. За даними НАЗК, в 2016-2017 році керівник Держкіно розпорядився виплачувати заохочувальні виплати своїй двоюрідній сестрі, яка обіймає посаду начальника відділу державного регулювання кіновідеопрокату Держкіно.

Іллєнко заявляв, що він не згоден із обвинуваченнями, вважає їх безпідставними та не визнає своєї провини.