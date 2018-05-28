На Херсонщині горить уже 100 гектарів лісу – ДСНС

У Херсонській області горить 100 гектарів лісу, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 гектарів у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає», – заявили в ДСНС.

У відомстві зазначили, що авіація скинула на вогонь 51 тону води. До ліквідації пожежі залучили 138 людей та 47 одиниць техніки.

28 травня в ДСНС повідомляли, що загорання лісової підстилки та лісу трапилося близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. Рятувальники заявляли, що горить близько 20 гектарів.