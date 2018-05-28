На Херсонщині горить 20 гектарів лісу – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про лісову пожежу на території Херсонської області. За даними відомства, станом на четверту годину вечора вогнем було охоплено близько 20 гектарів, гасіння ускладнюється поривами вітру.

«28 травня близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району на території 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 20 гектарів з переходом у верхову пожежу», – мовиться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, до ліквідації загорання залучено більше сотні вогнеборців, два літаки і вертоліт.

Протягом вихідних на території України, окрім високогірної частини Карпат, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як прогнозують синоптики,цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.