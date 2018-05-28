Синоптики обіцяють спеку в Україні весь тиждень, крім вихідних

Теплу погоду по всій Україні прогнозує синоптик Наталія Діденко. За її словами, загалом температура повітря триматиметься на рівні від +23 до +27 градусів, однак на Заході повітря прогріється до 29 градусів тепла.

«Дощів мало, невеликі опади ймовірні на Вінниччині та Житомирщині, можливо, торкнуться західної Одещини. І все. Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів», – написала вона у Facebook.

Водночас, за прогнозом Діденко, із п'ятниці в Україну прийдуть дощі і прохолода.

«У суботу-неділю подекуди навіть очікується нижче +20 градусів», – каже вона.

Таку ж погоду анонсує український Гідрометцентр, але зауважує можливі дощі 31 травня на півночі України, а 1 червня – на сході і півдні.