ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Протягом вихідних на території України, окрім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Крім того, 27-28 травня на території Київської області, у районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. В цей же період у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Як прогнозують синоптики,цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.