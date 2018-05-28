Народний депутат Геращенко відреагував на свій заочний арешт у Росії

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявляє, що розцінює свій заочний арешт у Росії «як високу оцінку боротьби на захист інтересів народу України проти російської агресії».

«Басманний суд міста Москви ухвалив заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії. Заклик фіксувати військові злочини російських військових Слідчий комітет і суд трактує як заклики до тероризму з мого боку. Звичайно, усе це абсолютна маячня», – написав Геращенко у Facebook.

28 травня речниця Басманного суду Москви повідомила, що 22 травня Геращенка заочно заарештували на два місяці «з моменту екстрадиції чи затримання на території Росії».

У жовтні 2015 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо Геращенка. Правоохоронці тоді заявляли, що політик опублікував пост на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де публічно закликав користувачів надавати відому їм інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії.

На думку Слідчого комітету, «фактично Геращенко підтримав і поширив ідею свого співрозмовника в соціальній мережі про те, що таким чином «терористи і їхні побратими в Росії зможуть помститися російським військовослужбовцям за канонами шаріату».