Франція поки не відповіла на запит щодо екстрадиції «організатора тітушок» – ГПУ

Станом на 24 травня Україна не отримувала від Франції остаточні результати розгляду запиту на екстрадицію Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором «тітушок» під час подій Євромайдану. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит Радіо Свобода.

У ГПУ зазначили, що українська сторона направила Франції запит на видачу Саркісяна 17 квітня.

У Генеральній прокуратурі підкреслили, що відносини між Україною та Францією з питань екстрадиції регламентовані Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, яка не встановлює конкретні терміни екстрадиційної перевірки.

12 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що у Франції Інтерпол затримав Саркісяна. За словами глави МВС, чоловік представився громадянином Вірменії, «хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше, ніж вірменський».

Наступного дня в поліції повідомили, що громадянин перебуває під екстрадиційним арештом.

За даними правоохоронців, Саркісяна в травні 2014 року оголосили в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Його підозрюють у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, а також умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу, вибуху.

За даними Авакова, Саркісяну підпорядковувався Юрій Крисін, який є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія в лютому 2014 року.