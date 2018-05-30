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30 Травень 2018, Київ 18:50
Новини | Міжнародні

Напад у Льєжі розслідують як теракт – прокуратура

Прокуратура класифікувала стрілянину в Льєжі як теракт (відео)
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Прокуратура класифікувала стрілянину в Льєжі як теракт (відео)

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Влада Бельгії підтверджує, що розслідує вбивство двох поліцейських і перехожого у Льєжі 29 травня як теракт.

У заяві прокуратури Бельгії 30 травня вказано, що нападник, ймовірно, при підготовці до злочину використовував відеоінструкції екстремістського угруповання «Ісламська держава»: він напав на жінок-поліцейських із ножем, щоб заволодіти їхньою зброєю, і потім застрелив їх. Крім того, прокуратура підтверджує, що він вигукував ісламські гасла.

Слідство наразі з’ясовує, чи діяв нападник сам. Оприлюднене його ім’я – Бенжамен Ерман. Відомо також, що він нещодавно вийшов із в’язниці.

У поліції раніше заявили, що нападника вбили силовики.

Заходи безпеки в Бельгії були посилені після того, як 32 людини загинули і понад 300 поранені в результаті трьох скоординованих терактів 22 березня 2016 року – в аеропорту «Завентем» в Брюсселі і на станції метро в центрі бельгійської столиці. За напад взяло відповідальність угруповання «Ісламська держава».

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