Рада федерації Росії запросила Цукерберга на своє засідання

Рада федерації, верхня палата парламенту, Росії запросила на одне зі своїх засідань засновника Facebook Марка Цукерберга. Сенатори планують, що бізнесмен виступить в рамках «години експерта», повідомляють російські ЗМІ.

У Раді федерації хочуть обговорити з Цукербергом розвиток «цифровізації в Росії».

Цього року Цукерберг вже виступав в Сенаті і Палаті представників Конгресу США, а також Європейському парламенті. Підприємець розповів про помилки його компанії в сфері безпеки даних користувачів і розповів, як команда Facebook працює над виправленням ситуації.