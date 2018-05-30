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30 Травень 2018, Київ 18:53
Новини | Міжнародні

Рада федерації Росії запросила Цукерберга на своє засідання

Засновник Facebook Марк Цукерберг

Рада федерації, верхня палата парламенту, Росії запросила на одне зі своїх засідань засновника Facebook Марка Цукерберга. Сенатори планують, що бізнесмен виступить в рамках «години експерта», повідомляють російські ЗМІ.

У Раді федерації хочуть обговорити з Цукербергом розвиток «цифровізації в Росії».

Цього року Цукерберг вже виступав в Сенаті і Палаті представників Конгресу США, а також Європейському парламенті. Підприємець розповів про помилки його компанії в сфері безпеки даних користувачів і розповів, як команда Facebook працює над виправленням ситуації.

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