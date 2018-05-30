У перший день літа в Україні температура повітря знизиться – синоптик

У перший день літа, 1 червня, у більшості областей України температура повітря знизиться.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, виняток – західні області.

За її даними, завтра, 31 травня, у більшості регіонів України, за винятком східних областей, очікуються 24-30 градусів тепла.

У Києві 31 травня будуть 26-28 градусів тепла, а 1 червня температура повітря знизиться до 22-24 градусів тепла.

За даними центральної геофізичної обсерваторії, 25 травня температура води у Дніпрі досягла 20,2 градуса.