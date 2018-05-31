Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад у Льєжі

Відповідальність за напад в бельгійському місті Льєж взяло на себе угрупування «Ісламська держава». Про це повідомляє ресурс SITE, що відслідковує активність ісламістів в інтернеті.

Уранці 29 травня озброєний чоловік застрелив трьох людей у центрі міста Льєж. Двоє загиблих – поліцейські. Ще два офіцери поліції зазнали поранень. Нападник був застрелений. Перед атакою він здійснив ще один злочин, убивши 30-річного чоловіка.

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Нападником виявився 36-річний Бенжамен Ерман. Раніше був засуджений за «дрібний злочин» і відбував покарання у в’язниці. Поліція стверджує, що в ув’язненні Ерман набув радикальних поглядів.