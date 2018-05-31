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31 Травень 2018, Київ 09:57
Новини | Події

Ознак горіння в лісництві на Херсонщині немає – ДСНС

Станом на 7:00 31 травня не спостерігається ознак горіння лісового масиву поблизу села Раденськ Олешківського району на Херсонщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

30 травня рятувальники інформували, що пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства на Херсонщині локалізували.

До гасіння пожежі залучали 426 людей і 99 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки, додають рятувальники.

28 травня на Херсонщині поблизу села Раденськ Олешківського району сталося загорання лісового масиву на площі близько 130 гектарів (з них 70 гектарів верхового горіння). Станом на ранок 29 травня у цьому районі спостерігалися окремі осередки горіння.

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