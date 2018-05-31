У КМДА повідомили подробиці пожежі в київському автобусі

У Києві автобус маршруту №31, який сьогодні під час руху загорівся, повертався в автопарк.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, на той момент у салоні автобусу перебували водій і кондуктор.

У КМДА зауважують, що, за попередніми даними, загоряння сталося в моторному відсіку, водій разом із кондуктором намагались загасити пожежу, але вогонь стрімко поширився, і автобус повністю згорів.

Пожежу ліквідували о 19:38, наразі відновлений лише рух трамваїв.

Поліція Києва сьогодні повідомила, що в Києві на вулиці Дегтярівській під час руху загорівся автобус, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.