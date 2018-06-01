Суд на 2 місяці відклав розгляд позову через ролики Генпрокуратури

Окружний адміністративний суд Києва 1 червня оголосив перерву у підготовчому судовому засіданні щодо справи Центру протидії корупції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про перерву попросив позивач для залучення третьої сторони у справі – Генеральної прокуратури України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Наступне засідання суду відбудеться 8 серпня.

Центр протидії корупції позивається до Нацради через рекламні ролики «Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість», що транслювалися на телеканалах і позитивно висвітлювали діяльність Генеральної прокуратури і, за висновком ради, є соціальною рекламою.

Юристи центру протидії корупції переконані, що поширення цих відео є порушенням закону «Про рекламу» і не можуть бути соціальною рекламою, а Генпрокуратура мала би заплатити за їх поширення, адже ця реклама «сприяє позитивному іміджу політичної особи».

Крім того, стверджують юристи Центру, у роликах наведена неправдива, а саме завищена статистика щодо діяльності Генпрокуратури. Ці дані центр отримав від самої прокуратури у відповіді на запит.

Представник Нацради позов заперечує і наголошує, що рада діяла в межах законодавства. У той же час, відповідач повідомив, що статистику, наведену у роликах, Нацрада перевіряла і відповідний висновок надасть суду.

Суд відкрив провадження щодо надання роликам про ГПУ статусу соціальної реклами у квітні.