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23 Квітень 2018, Київ 16:55
Новини | Політика

Суд відкрив провадження щодо надання роликам про ГПУ статусу соціальної реклами

Юрій Луценко

Окружний адміністративний суд Києва відкрив адмінпровадження щодо надання статусу соціальної реклами роликам про Генеральну прокуратуру, повідомляє Центр протидії корупції на своєму сайті. За даними організації, підготовче засідання у цій справі призначили на 1 червня.

За словами представників Центру протидії корупції,надання рекламі статусу «соціальної» дозволило ставити її в ефіри телеканалів та радіостанцій безкоштовно. Водночас, як вважають у ЦПК, згадані ролики мають більше ознак саме політичної реклами.

«Реклама містить відеофрагменти з зображенням Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, прізвища та імені Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, державну символіку (державний прапор України), символіку прокуратури, що заборонено», – йдеться у тексті позову, оприлюдненого активістами.

ЦПК виступає позивачем, відповідачем – Нацрада, третіми особами є Генеральний прокурор України Юрій Луценко та «Українська антикорупційна асоціація».

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення та прес-службі Генпрокуратури ситуацію наразі не коментували.

18 квітня Окружний адміністративний суд повідомив про отримання цього позову і про те, що вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

На початку лютого деякі телеканали почали транслювати рекламні ролики про досягнення Генеральної прокуратури України, які завершувалися слоганом: «Виконуємо закон, встановлюємо справедливість – Юрій Луценко».

Тоді речниця генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що Генеральна прокуратура України не має стосунку до виготовлення, замовлення та розповсюдження цих рекламних роликів.

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