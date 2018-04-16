Генпрокурор з царя перетворився на людину, яка не може сама звільнити підлеглого – Гримчак

Два роки, які планував провести на посаді генерального прокурора Юрій Луценко, минули. Співрозмовники Радіо Свобода розходяться в оцінках його діяльності на чолі ГПУ – так, представник партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак переконаний, що Луценко виконав більшу частину своїх задач. Однак народний депутат Віталій Купрій стверджує, що ГПУ саботує розслідування злочинів Януковича та його оточення.

Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук вважає роботу Юрія Луценка на посаді генерального прокурора неефективною.

Він не провів реформу, як і обіцяв, не прийшли нові люди

«Найбільший провал, я думаю – це те, що він не провів реформу, як і обіцяв, не прийшли нові люди. Прокуратура, як він обіцяв, що стане європейським органом, таким не стала, і це, я думаю, найбільший провал. Ні в плані системних змін, ні в плані того, що очікує суспільство – це переслідування колишнього керівництва держави – немає прогресу. Тому я не думаю, що можна оцінити його діяльність як ефективну. Ефективність була би в тому випадку, якщо хоча б частину обіцянок він виконав», – прокоментував Банчук.

Натомість перший заступник голови партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак вбачає серйозні зрушення в реформі ГПУ з того моменту, як Юрій Луценко її очолив.

90% з чимось людей, які сьогодні заходять в прокуратуру на різні посади - це люди, які жодного дня в ній не працювали

«Генеральний прокурор з одноосібного царя в квазідержаві у державі Україна під назвою «Генеральна прокуратура», як завжди було в пострадянській Україні, перетворився на людину, яка не може звільнити будь-кого зі своїх підлеглих без рішення спеціального прокурорського самоврядування. Він не може нікого призначити навіть в районну прокуратуру, що було зрозуміло, бо сьогодні тільки через конкурс призначаються нові співробітники прокуратури. І, що найцікавіше, 90% з чимось людей, які сьогодні заходять в прокуратуру на різні посади - це люди, які жодного дня в ній не працювали», – стверджує Гримчак. На його думку, можна говорити про повне оновлення прокуратури та успіхи Луценка в реформуванні підпорядкованого йому органу.

Що ж стосується створення Державного бюро розслідувань, воно, за словами політика, гальмується за рахунок того, що Верховна Рада зволікала з голосуванням за законопроект про ДБР, тоді як Луценко зробив усе залежне від нього, аби передати Бюро слідчі повноваження.

Натомість позафракційний народний депутат Віталій Купрій вказує на порушення з боку Генеральної прокуратури у справі проти голови САП Назара Холодницького. На його переконання, прослуховування в кабінеті прокурора проводили незаконно. Крім того, Купрій стверджує, що й справу колишнього президента України Віктора Януковича ГПУ розслідує так, щоб він міг уникнути відповідальності.

«Не може в колегії суддів, які судять Януковича, знаходитись людина, проти якої ГПУ веде кримінальне провадження. Це означає, що він на гачку в Генпрокуратури, що потім адвокатура використає це, якщо їх не буде задовольняти вирок, що суд був упереджений. Чому зараз прокуратура не дасть відвід цьому судді? Тому що не впевнена в тому, що зібрала матеріали, і буде смикати цього суддю, чи все-таки підігрує Януковичу?» – питає парламентар.

Раніше Купрій вже заявляв про те, що члени колегії суддів по справі Януковича, Максим Титов та Олександр Луценко, є фігурантами кримінального провадження за переслідування активістів «Автомайдану».

Не влаштовує Купрія і темп розслідування злочинів політичної еліти часів Януковича.

«Ніхто не чіпає, фактично, людей, які оточували Януковича, хоча Юрій Луценко сам доповідав, що він буде розглядати всіх людей, які допомагали режиму Януковича, як учасників однієї злочинної організації. Цього немає, ми це бачимо», – констатує він.

Юрій Гримчак, у свою чергу, наголошує успіхи ГПУ у розслідуванні діяльності «сім’ї» екс-президента.

Минулого року було конфісковано 1,5 мільярди ОЗУ Януковича – це всім відомо. На ці гроші в цьому році вже будуються гуртожитки для військових, сільські амбулаторії

«На минулому тижні в державну власність повернувся футбольний клуб «Металург» – це клуб, який був свого часу викуплений паном Курченком і сьогодні повністю переданий в управління державної адміністрації Харківської області. Про це повідомлялось. Те, що минулого року було конфісковано 1,5 мільярди ОЗУ Януковича – це всім відомо. На ці гроші в цьому році вже будуються гуртожитки для військових, сільські амбулаторії, багато чого іншого», – зауважує він.

Гримчак робить висновок, що, попри політичне призначення Луценка на посаду генпрокурора, він виконав більшу частину завдань, які ставив перед собою два роки тому.

«Я б хотів, щоб він довів справу до кінця, щоб слідство передали ДБР, а Генеральна прокуратура стала тим, чим повинна бути - європейською структурою», – підсумовує політик.

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