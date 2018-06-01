САП: розслідування щодо Труханова завершене

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Про це у Facebook повідомила прес-служба відомства.

Прокурори дійшли висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу «Краян».

«Встановлено, що ціна будівель, яка була вказана у звіті про оцінку, замовленому керівником ТОВ «Девелопмент Еліт» як продавцем, методика проведення оцінки була поставлена під сумнів одним із департаментів Одеської міської ради, у зв’язку з чим проект рішення про придбання приміщення за ціною 185 мільйонів гривень було завізовано «із зауваженнями», які викладені окремим документом», – ідеться в повідомленні.

«Вказану будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про купівлю за 185 мільйонів гривень було придбано іншою фірмою лише за 4 мільйони гривень та внесено до статутного капіталу ТОВ «Девелопмент Еліт», – вказують у САП.

«Проте… Труханов та його заступник… повідомили депутатам завідомо неправдиву інформацію про прийняття за результатами майбутнього голосування рішення на дачу згоди на купівлю приміщення, а не про його купівлю за конкретною ціною…. В результаті приміщення купили за 185 мільйонів гривень (за вдвічі вищою ціною, встановленої в ході розслідування), проте предмет злочину – кошти в сумі 185 мільйонів гривень були вчасно арештовані судом за клопотаннями антикорупційних органів», – наголошують у САП.

За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро України 31 травня надали восьми підозрюваним та їхнім захисникам матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

У лютому 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана, їх підозрюють у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».