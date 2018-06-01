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01 Червень 2018, Київ 17:07
Новини | Події

Прокуратура: ДТП із спецавто в Києві розслідуватиме Служба безпеки України

Дорожньо-транспортну пригоду з участю спецавто на вулиці Григоренка на Позняках у Києві розслідуватиме Служба безпеки України, повідомила столична прокуратура. У цій ДТП постраждав 13-річний хлопець.

Прокуратура зазначає, що попередньо правопорушення кваліфікують за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху»).

Увечері 31 травня в поліції повідомли, що в Києві в Дарницькому районі поліцейське спецавто збило хлопчика, який їхав на велосипеді, дитина отримала тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомляло, що у Києві на вулиці Григоренка на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу президента України Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували. В Адміністрації президента цю інформацію заперечували.

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