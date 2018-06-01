Цьогорічний травень у Києві став одним з найтепліших з 1881 року – обсерваторія

Цього року травень зайняв четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це свідчать дані спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, особливістю цьогорічного травня стало те, що перша декада місяця виявилась на 7,1 градуса теплішою за кліматичну норму – саме тоді були зареєстровані 12 температурних рекордів.

Найспекотніше у Києві було 3 і 5 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 30,2 градусів, а найхолодніше було 13 і 15 травня – тоді мінімальна температура опустилась до 8,6 градусів.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.