Мінфін: не розглядаємо варіант відмови від співпраці з МВФ

Міністерство фінансів України не розглядає варіант відмови від співпраці з Міжнародним валютним фондом, заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

«Ми для себе не допускаємо варіанту, що ми не будемо у програмі Міжнародного валютного фонду. Нам дійсно вдалося досягти стабілізації, у нас дійсно третій рік поспіль йде зростання. Ми ще не перебуваємо на тому етапі, коли ми можемо вийти з програми», – сказала Маркарова.

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Вона підкреслила, що співпраця із МВФ – це насамперед позитивний сигнал для інвесторів і партнерів України.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.