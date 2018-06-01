На Донеччині в Південому заборонили користуватися приватним транспортом – МінТОТ

Штаб об’єднаних сил (ОС) із міркувань безпеки заборонив пересування будь-яких приватних автотранспортних засобів, що залишаються в селищі Південому, районі «Чигарі», повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

«Таке рішення Штабу об’єднаних сил пов’язане з тим, що всі місцеві дороги перебувають в зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації Росії, які в разі фіксації переміщень відкривають вогонь», – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві вказують, що через обстріли з семи автотранспортних засобів, які залишалися в районі «Чигарі» станом на початок тижня, за останні дві доби два згоріли.

За даними міністерства, у Південному залишаються майже 70 мирних жителів, з них четверо дітей віком від 10 до 16 років. ЗСУ допомагають жителям району «Чигарі» вивозити особисті речі та надають необхідну гуманітарну допомогу, проводити примусову евакуацію громадян наразі не планують, додають у МінТОТ.

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17 травня командування Об’єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових. Після того і в штабі ОС, і донецькі бойовики повідломляли про перестрілки поблизу цього населеного пункту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.