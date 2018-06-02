Із Криму після анексії виїжджає жителів більше, ніж повертається – МінТОТ

З анексованого Росією Криму щорічно виїжджають і повертаються до трьох тисяч місцевих жителів, повідомив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі.

«Є люди, які на постійно виїжджають з Криму, є кількість населення, яке повертається ... Я не хочу бути неправдивим, але якщо говорити про 2-3 тисяч осіб на рік, то це може бути близько до істини. Динаміка в тому, що все ж сальдо тих, хто виїжджає з Криму, є більшим», – сказав Куркчі «Укрінформу».

Раніше лідери кримськотатарського народу звернули увагу на активні темпи зміни демографічного складу Кримського півострова після анексії його Росією у 2014 році. За їхніми словами, мова йде про переселення до Криму «сотень тисяч» росіян із Росії за останні чотири роки.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.