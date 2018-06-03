На виборах у Словенії перемагає опозиційна антимігрантська партія, оброблено 90% бюлетенів

Державна виборча комісія Словенії заявила пізно ввечері 3 червня, обробивши 90% бюлетенів, що опозиційна антимігрантська Словенська Демократична партія Янеза Янші (SDS) здобула близько 25 % голосів.

На другому місці – політсила колишнього комедійного актора і політика Мар’яна Шареца з лівоцентристського незалежного списку – здобула наразі близько 12,6.

Три інші партії – соціал-демократів, Сучасну центристську партію колишнього прем’єр-міністра Міро Церара, та лівих – підтримали близько 9 % людей, що проголосували.

Раніше це передбачали екзит-поли. Опитування, проведене громадським телекомпанією TV Словенія та комерційним каналом POP TV, повідомило, що Словенська демократична партія Янеза Янші (SDS) отримала 24,4 % голосів.

Наразі виходить, що жодна з партій не отримує більшість у парламенті на 90 місць, тож ймовірним наступним кроком є переговори щодо формування коалії. Проте інші партії висловили припущення, що вони не сформують альянсу з SDS, що може призвести до проведення нових виборів.

Янша раніше займав посаду прем'єр-міністра в 2004-2008 та 2012-2013 роках. Він є союзником угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. На початку 2013-го його уряд зазнав звинувачень у корупції та отримав вотум недовіри від парламенту.