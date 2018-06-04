МОЗ: Лінчевський вибачається за «неприпустимо невдало використані вислови» про рак

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вибачається за «неприпустимо невдало використані вислови» про неефективне лікування онкохворих за кордоном під час висиупу в Рахунковій палаті, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«Заступник міністра Олександр Лінчевський приносить вибачення за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів, їхніх близьких та небайдужих громадян», – заявили в МОЗ.

Крім того, у відомстві привернули увагу «до неприпустимості розповсюдження некоректного припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких міністерство направляло на лікування за кордон».

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«Оскільки всі пацієнти у рамках цієї програми перебувають у важкому або вкрай важкому стані здоров’я, прогнозування успішності трансплантації та імовірності настання рецидиву ускладнене та залежить, у тому числі і від якості забезпечення післяопераційного періоду після повернення в Україну. Усі ці випадки мають високі ризики, отже, частка випадків з ремісією на рівні 75% є високим результатом для подібної програми», – розповіли в міністерстві.

У МОЗ зазначили, що вважають кінцеві результати програми «Лікування громадян України за кордоном» загалом успішними.

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«За останні два роки відправлено на лікування в півтора рази більше пацієнтів, ніж за попередні шість років сукупно. Перебування пацієнтів у черзі скоротилось з року до місяців, іноді тижнів. Формується мережа перевірених і надійних світових клінік-партнерів, з якими йде системна співпраця. Шанс на подовження життя отримують понад 75% пацієнтів», – підкреслили в міністерстві.

2 червня на сайті «Онкологічний портал України» з'явилася стенограма виступу Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Згідно з нею, Лінчевський заявив: «Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно».