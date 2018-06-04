Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців.

Гран-прі за найкращий дебютний фільм, статуетку «Скіфський олень» та 10 тисяч доларів отримав фільм «Святий» Андріуса Блажевічюса (Литва, Польща, 2016).

Приз за найкращий повнометражний фільм та 2 тисячі доларів здобула стрічка «Зимові брати» Глинура Палмасона (Данія, Ісландія, 2017).

Найкращим короткометражним фільмом визнали румунську стрічку «Блискуча нагла смерть» режисера Серджіу Неґулічі (Румунія, 2017).

Найкращим фільмом студентського конкурсу стали «Тісні Зв’язки» режисерки Зофії Ковалевської (Польща, 2016).

Приз за найкращий фільм національного конкурсу та грошовий приз розміром 50 тисяч гривень здобула стрічка «Штангіст» Дмитра Сухолиткого-Собчука (Україна, Польща, 2018) – «за віртуозну режисуру і вражаючу образність».

Спеціальні відзнаки журі національного конкурсу отримали фільм Нікона Романченка «Поза зоною» (Україна, 2017) – «за делікатний погляд і особливу інтонацію», а також стрічка «Щасливі роки» Світлани Шимко та Галини Ярманової (Україна, 2018) – «за тонке відтворення невідомого світу».

Приз глядацьких симпатій здобув фільм «Тиха ніч» Пьотра Домалєвського (Польща, 2016).

Володарем «Скіфського оленя» за внесок у світове кіномистецтво став німецький актор Юрґен Прохнов.

47-й кінофестиваль «Молодість» тривав з 27 травня до 3 червня. Організатори зазначають, що їхнє головне завдання – «сприяння розвитку молодого професійного кіно». Фестиваль був започаткований у 1970 році, з 1993-го – став міжнародним.