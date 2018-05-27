Кінофестиваль «Молодість» стартував у Києві

47-й кінофестиваль «Молодість» розпочав свою роботу у неділю, 27 травня. Офіційна церемонія відкриття фестивалю відбулася на Поштовій площі Києва.

Цього року фестиваль уперше проходить на День Києва.

Програма фестивалю, який триватиме до 3 червня, складається з 6 конкурсів: Міжнародний, студентський, короткометражні фільми, національний конкурс та «СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК»/«SUNNY BUNNY» — фільми на ЛГБТ тематику.

Фільми фестивалю можна буде переглянути в 5 локаціях української столиці – в кінотеатрах «Київ», «Україна», «Сінема-сіті», у «Мистецькому Арсеналі» та просто неба на Поштовій площі іТрухановому острові.

На Поштовій площі у неділю показують фільм-відкриття фестивалю «Обличчя/Рило» Малгожати Шумовської.

На сайті кінфестивалю – особливі слова на адресу українського кінорежисера Олега Сенцова:

«Кіноіндустрія в Україні – це не лише талановиті режисери та проникливі фільми, а й тісний зв’язок між усіма, хто працює в цій сфері мистецтва. Акція на підтримку Олега Сєнцова, яка відбудеться сьогодні в рамках 47-ї «Молодості», це підтверджує. Олег Сєнцов – український кінорежисер, сценарист та письменник, який активно виступав проти анексії Криму. Навесні 2014 року він був заарештований російськими правоохоронними органами за підозрою в тероризмі та засуджений на 20 років. Станом на сьогодні голодування Олега Сєнцова продовжується 14 день», – мовиться на сторінці кінофестивалю у день його відкриття, 27 травня.