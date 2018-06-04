Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вирушив у європейське турне

Біньямін Нетаньягу 4 червня вирушив у турне до Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб виступити на підтримку змін до ядерної угоди між Іраном та світовими державами, укладеної у 2015 році, і щоб змусити іранські сили відійти від сусідньої Сирії.

Нетаньяху збирається зустрітися з німецькими, французькими та британськими лідерами під час свого чотириденного туру, починаючи зі зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 4 червня.

«Я буду там зустрічатися з трьома лідерами і обговорювати дві теми: Іран та Іран», – заявив Нетаньяху, напередодні поїздки, виступаючи на засіданні уряду 3 червня. Він заявив, що також «наполягає на основному принципі: Ізраїль зберігає і буде надалі зберігати свободу дій проти створення іранської військової присутності в будь-якому місці Сирії».

Велика Британія, Франція і Німеччина є учасниками угоди з Іраном, підписаної в 2015 році, разом із Росією, Китаєм і США.

Президент США Дональд Трамп оголосив у травні, що Сполучені Штати виходять з угоди, яку він назвав «жахливою односторонньою». Трамп вимагає введення додаткових обмежень на іранську програму створення балістичних ракет і стримування «дестабілізаційних дій» Ірану на Близькому Сході.

Інші учасники угоди висловлюють бажання зберегти «ядерну угоду», стверджуючи, що вона працює. Велика Британія, Франція і Німеччина пропонують укласти додаткову угоду, яка врегулювала б інші, пов'язані з Іраном, проблеми, які викликають стурбованість.

У Сирії іранські військові радники та союзні сили іранської армії надавали велику підтримку президентові Башару Асаду протягом семирічної громадянської війни проти повстанців-сунітів.

Ізраїль побоюється, що коли конфлікт припиниться, Тегеран зверне свою увагу на Ізраїль – свого давнього ворога.

Також 4 червня Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочинає чотириденну зустріч у Відні у період невизначенсті щодо долі іранської ядерної угоди після рішення США вийти з неї.