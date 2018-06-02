МЗС Сирії: іранських бойових сил у країні немає

Міністр закордонних справ Сирії заявляє, що іранські військові радники залишаються в сирійських військах, але Тегеран не має бойових сил чи фіксованих баз у країні.

Валід аль-Муаллем 2 червня заявив, що присутність Ірану легітимна і ґрунтується на запрошенні уряду.

Іран і ліванське проіранське угруповання «Хезболла» надають підтримку військам сирійського президента Башара Асада у війні проти повстанців.

Проти присутності іранських сил на півдні Сирії категорично заперечує Ізраїль, вважаючи це загрозою. Ізраїльські ВПС неодноразово завдавали удари по позиціях Ірану і «Хезболли» на сирійській території.