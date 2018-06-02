Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Червень 2018, Київ 21:51
Новини | Міжнародні

МЗС Сирії: іранських бойових сил у країні немає

Міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем

Міністр закордонних справ Сирії заявляє, що іранські військові радники залишаються в сирійських військах, але Тегеран не має бойових сил чи фіксованих баз у країні.

Валід аль-Муаллем 2 червня заявив, що присутність Ірану легітимна і ґрунтується на запрошенні уряду.

Іран і ліванське проіранське угруповання «Хезболла» надають підтримку військам сирійського президента Башара Асада у війні проти повстанців.

Проти присутності іранських сил на півдні Сирії категорично заперечує Ізраїль, вважаючи це загрозою. Ізраїльські ВПС неодноразово завдавали удари по позиціях Ірану і «Хезболли» на сирійській території.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG