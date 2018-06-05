Україна на 39 місці за технологічним розвитком – The Economist

Україна опуститься на 39 місце в рейтингу Technological Readiness («технологічна готовність») в період з 2018 по 2022 рік. Зараз, за оцінками авторів рейтингу, вона на 38 місці.

Рейтинг укладають аналітики компанії The Economist Group, сестринської компанії журналу The Economist. Він охоплює 82 найбільші економіки світу, показники яких дозволяють дослідникам спрогнозувати подальший їхній розвиток.

Прогноз покликаний передбачити, наскільки країни пристосовані до стрімкого розвитку технологій. Він спирається на три ключові показники: доступ до інтернету та мобільного зв’язку, економічна інфраструктура (електронна комерція, електронне врядування та кібер-безпека) та рівень інновацій. Цей останній критерій вимірюється видатками на дослідження, наявністю відповідної інфраструктури і кількістю патентів.

Автори дослідження посилаються на дані ООН від 2015 року, за якими Україна входить до топ-10 країн, що розвиваються, за рівнем електронної комерції.

За прогнозами The Economist Group, з 2018 по 2022 роки рейтинг будуть очолювати Австралія, Сінгапур і Швеція. Останні місця посідають Нігерія, Лівія та Ангола.