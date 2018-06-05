Навіщо Microsoft купила GitHub за 7,5 мільярдів доларів

Новина про те, що корпорація Microsoft купує платформу для розробників GitHub, змусила деяких представників ІТ-спільноти очікувати погіршення якості сервісу. Однак не всі поділяють песимістичний настрій – на думку деяких фахівців, в GitHub просто не було вибору.

Компанія Microsoft заявила про купівлю платформи GitHub за 7,5 мільярдів доларів. Платформа має перейти у власність транснаціональної корпорації до кінця цього року.

GitHub, заснований десять років тому, є одним із найбільших сервісів для хостингу IT-проектів із відкритим кодом.

Окрім можливості спільно працювати над кодом, він має ознаки соцмережі: можна стежити за оновленнями інших користувачів та коментувати їхні проекти. Наприклад, на цій платформі розміщений сайт «Годинник Пєскова», про який Радіо Свобода писало раніше.

В середовищі веб-розробників новина про те, що GitHub переходить у власність техногіганта, викликала суперечливу реакцію.

Окремі інтернет-користувачі вважають, що попередній досвід Microsoft не дає підстав чекати на покращення роботи сервісу після зміни власника.

«Microsoft придбала GitHub. Я – не фанат того, як Microsoft купує проекти і ставить над ними досліди. Skype був поганим прикладом».

Це – не перша гучна купівля Microsoft за останні роки: у 2011 році корпорація Білла Гейтса купила сервіс VoIP-телефонії Skype за 8,5 мільярдів доларів, а в 2016-му – платформу для інтерактивного стрімінгу ігор Beam (умови оборудки не розголошуються).

У грудні того ж року Microsoft за понад 26 мільярдів придбала сайт LinkedIn, який позиціонується як соцмережа для пошуку ділових контактів.

Не всі критикують купівлю GitHub. Наприклад, дописувач порталу Arstechnica Пітер Брайт закликає скептиків «запропонувати кращий варіант». Він переконаний: страхи, що Microsoft ставитиметься вороже до open-source продукту, були обґрунтовані раніше, але не зараз.

«Microsoft сьогодні – це компанія з широким спектром високопрофільних проектів із відкритим кодом, розміщених на GitHub», – стверджує він.

Крім того, Брайт вказує на те, що GitHub потребував продажу. За його даними, проект, який надає користувачам чимало послуг безкоштовно, двічі отримував венчурне фінансування – 100 та 250 мільйонів доларів, тим не менше, його видатки перевищували доходи.

На думку оглядача, з усіх можливих кандидатів на купівлю сервісу (серед яких – Amazon, Facebook, Apple та Google) Microsoft – оптимальний варіант.

ІТ-підприємець Олександр Краковецький вважає, що така купівля з боку Microsoft цілком логічна, враховуючи кількість її проектів на GitHub.

Ми знайшли у Microsoft партнерів, які здатні посилити GitHub

Співзасновник GitHub Кріс Вонстрот, зі свого боку, заявив, що хоча відтепер у проекту буде новий директор Нат Фрідман, він також матиме свою роль.

«Ми вже деякий час шукали нового директора і знайшли як у Microsoft, так і в особі Ната партнерів, які, ми впевнені, здатні посилити та розвинути спільноту GitHub та саму компанію упродовж наступних кількох років. Нат має величезний досвід роботи з програмним забезпеченням та відкритим кодом – він співзасновник Xamarin та роками працював над низкою open-source проектів, тож є ідеальною людиною, яка допоможе GitHub рости і покращувати життя розробникам», – написав Вонстрот.