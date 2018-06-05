У Дніпрі презентували фільм «Полонені» про українського військового, що побував у руках бойовиків

У Дніпрі увечері 5 червня презентували короткометражний документальний фільм «Полонені» про українського військового, розвідника-снайпера 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» Михайла Нігматулліна, який провів 171 день у полоні озброєних сепаратистів на Донбасі.

Прем’єрний показ фільму-сповіді українського бійця-добровольця відбувся в дніпровському музеї АТО. У заході взяли участь як творці фільму, так і сам герой.

Як розповів Радіо Свобода 33-річний колишній полонений Михайло Нігматуллін, головний герой стрічки, у полон бойовиків він потрапив у січні 2015 року у Горлівці під час виконання завдання. За півроку перебування в руках сепаратистів пережив моральні знущання і катування, йому навіть винесли «смертний вирок», але не стратили.

«Багато хто не розуміє, що там відбувається, бо у нас все так показують. При обміні я сам так казав: «Поїли, годували, не били, все нормально». Але це стандартна процедура, це все обговорюється, що нам говорити і що робити. А хочеться, щоб всі знали правду. Це і для психологічної допомоги хлопцям, які були в полоні, яким нікому висловити те, що накипіло», – сказав Михайло Нігматуллін.

За словами авторки ідеї і сценарію фільму Ольги Волинської, стрічка була знята громадською організацією «Правозахисна група «Січ», яка збирає і документує історії колишніх полонених і подає їхні справи до Європейського Суду з прав людини. Працювала над фільмом невелика команда, у ньому відобразили лише частину того, що пережив герой. Автори ставили перед собою мету нагадати суспільству про екс-заручників, які після повернення додому опинились наодинці зі своїми проблемами.

«Ця історія про всіх колишніх заручників. В усіх ситуація приблизно одна й та ж: вони повернулись і зрозуміли: в принципі, те, що вони були в полоні, – це їхні проблеми… У нас зараз немає жодної дієвої програми захисту колишніх заручників. Цим фільмом ми також хотіли нагадати, що досі в полоні залишається щонайменше сто заручників», – зауважила Ольга Волинська.

За її словами, планується, що це буде перший фільм із циклу документальних короткометражок про українських звільнених полонених.