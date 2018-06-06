Троє українських військових поранені на Донбасі 5 червня – штаб

Троє українських військових поранені на Донбасі під час бойових дій 5 червня, повідомляє штаб української воєнної Операції об'єднаних сил. Їх шпиталізували.

За даними розвідки, серед сепаратистів загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Військові зазначають, що підтримувані Росією бойовики здійснили 31 обстріл упродовж минулої доби.

«Напруженою ситуація залишалася в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на донецькому напрямку, де російсько-окупаційні війська 11 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру», – заявили в штабі.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.