Штаб: підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли бойовикам покращити тактичне положення

Підрозділи української воєнної Операції об'єднаних сил на Донбасі 4 червня «не дозволяли» підтримуваним Росією бойовикам покращити тактичне положення, повідомляють українські військові.

«Бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. На маріупольському напрямку – у районі населеного пункту Лебединське», – зазначили в штабі операції.

Згідно з повідомленням, 4 червня бойовики відкривали вогонь 30 разів, однак втрат серед української армії нема. Натомість, за даними розвідки, з боку бойовиків загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

У штабі також заявили, що увечері 4 червня сепаратисти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій з посиланням на підприємством «Вода Донбасу» інформували про «потужний бій» біля цього об'єкту.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.