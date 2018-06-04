Бойовики на Донбасі порушували режим тиші 27 разів – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 3 червня порушували режим припинення вогню 27 разів, повідомив штаб української воєнної операції на сході країни.

«Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське. Російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази відкривали вогонь з важкого озброєння – артилерії калібром 122 міліметри та мінометів калібром 120 міліметрів і 82 міліметри. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення», – зазначили в штабі.

Згідно з повідомленням, увечері бойовики обстріляли населений пункт Талаківка на Донеччині із гармат калібру 152 міліметри.

У штабі заявили, що впродовж минулої доби ніхто з українських військових не постраждав. Водночас, за даними розвідки, один бойовик загинув.

Українські військові додають, що близько 4:30 4 червня сепаратисти застосували 82-міліметрові міномети біля населеного пункту Зайцеве.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про бойові дії. Водночас бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох обстрілах.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.